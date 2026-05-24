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Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura incorporó una nueva topadora para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

May 23, 2026

En la mañana de hoy, la Municipalidad de Villa La Angostura llegó la nueva topadora 0 km destinada exclusivamente a las tareas operativas de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

La maquinaria fue recibida en la planta por el Intendente Javier Murer, junto a la Secretaría de Servicios Públicos, Paulina Goycochea y el equipo de trabajo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); también estuvieron presentes, el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, el Secretario de Hacienda y Modernización, Pablo Cabrera, como así también Alfonso Morales, Director de RSU.

Mejoras en la gestión de residuos, la nueva topadora será utilizada para el movimiento, compactación y cobertura diaria de los residuos, tareas clave para garantizar el correcto funcionamiento de la planta y reducir el impacto ambiental, mejorando la gestión de residuos.

Además, permitirá mejorar los tiempos de operación y las condiciones de trabajo del personal.“Con esta inversión reforzamos la gestión integral de residuos y cuidamos el ambiente. Tener equipamiento propio en la planta de RSU significa mayor eficiencia operativa y menos dependencia de maquinaria alquilada”, señaló el intendente, Javier Murer durante la entrega.

La adquisición se realizó con fondos propios y por primera vez en muchos años se logró comprar la máquina sin una tasa específica que la acompañe. Está herramienta viene a dar respuesta a una necesidad muy importante que tenía la Planta y estás respuestas a las demandas forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura municipal.

La planta de RSU recibe y procesa los residuos de toda la localidad, un servicio esencial que demanda maquinaria específica y en buen estado para su operación diaria.

By Prensa Vla

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