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Secretaría de Servicios Públicos

La Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, realiza el primer llamado a concurso abierto para (1) operario del centro de residuos.

Jul 6, 2026

La Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, informa el llamado a Concurso Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Operario del Centro de Residuos, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, según Decreto N.º 1511/2026
La convocatoria tiene como objetivo fortalecer los servicios públicos municipales mediante un proceso transparente, basado en los principios de igualdad de oportunidades, idoneidad y acceso equitativo al empleo público.
Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases del concurso y presentar la documentación requerida dentro de los plazos que se informarán por los canales oficiales del Municipio.
Para conocer las condiciones de inscripción, requisitos y documentación exigida, se invita a consultar el Decreto N.º 1511/2026 y las bases del concurso disponibles en los medios oficiales municipales.

Descarga del Pliego:

1511-Decreto-1°-Llamado-de-concurso-abierto-Operario-del-Centro-De-Residuos-1Descarga

By Prensa Vla

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