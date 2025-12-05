1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

PRESUPUESTO OFICIAL: EL monto del presupuesto oficial asciende a PESOS DOSCIENTOS MILLONES
CON 00/100 ($200.000.000,00).
GARANTIA DE LA OFERTA: Fondo de Garantía de Pesos Veinte Millones con 00/100 ($
20.000.000,00).
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles.
VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO.
RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares No 32 de la ciudad de Villa
La Angostura (8407)-Neuquén. También podrá ser descargado de manera digital desde la página
www.angosturainforma.gob.ar.
ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta las 10:00 hs del día 22 de Diciembre del 2025, en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares No
32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén
FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 12:00 hs del día 22 de Diciembre del 2025 en
instalaciones de la Municipalidad de Villa La Angostura, calle Obispo de Nevares No 32 de la ciudad
de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los Funcionarios designados por el
Municipio.
CONSULTAS: Secretaría de Gobierno, de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en Obispo
de Nevares No 32 (8407); Villa La Angostura-Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 13:00
de Lunes a Viernes Tel: 2994555018, email: gobierno@villalaangostura.gov.ar.