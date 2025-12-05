1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

PRESUPUESTO OFICIAL: EL monto del presupuesto oficial asciende a PESOS DOSCIENTOS MILLONES

CON 00/100 ($200.000.000,00).

GARANTIA DE LA OFERTA: Fondo de Garantía de Pesos Veinte Millones con 00/100 ($

20.000.000,00).

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles.

VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO.

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entradas de la

Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares No 32 de la ciudad de Villa

La Angostura (8407)-Neuquén. También podrá ser descargado de manera digital desde la página

www.angosturainforma.gob.ar.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta las 10:00 hs del día 22 de Diciembre del 2025, en

Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares No

32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén



FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 12:00 hs del día 22 de Diciembre del 2025 en

instalaciones de la Municipalidad de Villa La Angostura, calle Obispo de Nevares No 32 de la ciudad

de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los Funcionarios designados por el

Municipio.

CONSULTAS: Secretaría de Gobierno, de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en Obispo

de Nevares No 32 (8407); Villa La Angostura-Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 13:00

de Lunes a Viernes Tel: 2994555018, email: gobierno@villalaangostura.gov.ar.