Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

Dic 5, 2025

PRESUPUESTO OFICIAL: EL monto del presupuesto oficial asciende a PESOS DOSCIENTOS MILLONES
CON 00/100 ($200.000.000,00).
GARANTIA DE LA OFERTA: Fondo de Garantía de Pesos Veinte Millones con 00/100 ($
20.000.000,00).
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles.
VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO.
RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares No 32 de la ciudad de Villa
La Angostura (8407)-Neuquén. También podrá ser descargado de manera digital desde la página
www.angosturainforma.gob.ar.
ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta las 10:00 hs del día 22 de Diciembre del 2025, en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares No
32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén


FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 12:00 hs del día 22 de Diciembre del 2025 en
instalaciones de la Municipalidad de Villa La Angostura, calle Obispo de Nevares No 32 de la ciudad
de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los Funcionarios designados por el
Municipio.
CONSULTAS: Secretaría de Gobierno, de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en Obispo
de Nevares No 32 (8407); Villa La Angostura-Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 13:00
de Lunes a Viernes Tel: 2994555018, email: gobierno@villalaangostura.gov.ar.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Licitan el nuevo edificio de la EPET 28 de Villa La Angostura

Dic 5, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de precio N.10 para la adquisición de un vehículo para sortear en el marco de la 13° Fiesta de los Jardines.

Dic 4, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa la Angostura abre el llamado a instituciones para participar en la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

Dic 3, 2025

Otras noticias

Desarrollo Local

Nueva edición de la Feria Agroecológica en la Plaza de los Pioneros

5 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

5 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Licitan el nuevo edificio de la EPET 28 de Villa La Angostura

5 diciembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

MUESTRA DE FIN DE AÑO DEL ÁREA DE LAS MUJERES

4 diciembre, 2025 Prensa Vla