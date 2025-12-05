Licitan el nuevo edificio de la EPET 28 de Villa La Angostura

Este viernes 5 se abrió el proceso de la Licitación Pública Nº 11/2025 para la construcción del nuevo edificio de la EPET N° 28 de Villa la Angostura, en la región de los Lagos del Sur, que tiene un presupuesto oficial superior a los 14.500 millones de pesos, para una superficie cubierta de 4.471 m² y un plazo de ejecución de 660 días corridos.

El jueves 8 de enero, hasta las 10, se recibirán las ofertas en la Mesa de Entradas de UPEFE, en calle Carlos H. Rodríguez 421, 2º piso, de Neuquén Capital; el acto de apertura de sobres será presencial el mismo día 8 de enero en Casa de Gobierno y será transmitido en vivo por el canal de YouTube UPEFEGOBIERNO.

El nuevo edificio educativo de esta institución que hoy tiene una matrícula de 100 estudiantes se ubicará en la zona suroeste de Villa La Angostura. Se construirá en un predio que se encuentra entre las calles Michay y Millaqueo, que contiene en la actualidad al gimnasio Barbagelata y a la Escuela N.º 361.

La propuesta arquitectónica, que prevé una inversión de $14.501.385.950,82, a valores de septiembre de este año, contempla dos edificios que conforman el conjunto, con un área pedagógica que incluye 9 aulas, un laboratorio Físico-Químico y de Biología; una sala de representación, un SUM y un espacio de biblioteca y multimedia. Otro espacio, con 11 talleres, un laboratorio de ensayos, un aula flexible y otra para el jefe del área; un espacio de gobierno con oficinas para el mismo y para salas docentes y no docentes, gabinete de asesoría pedagógica, sala MEP, otra para estudiantes, articulación y preceptoría.

El área de servicios tendrá 4 sanitarios de alumnos, para talleres, aulas y personas con discapacidad; 2 baños para docentes y 2 para no docentes, cocina, sala de máquinas y depósitos viarios; pañol, depósito de talleres, sala rack y de cisternas. También contará con una cocina y sala flexible y sanitarios de alumnos en el SUM.

Entre las áreas de circulación el edificio tendrá un hall de entrada fría, accesos semicubiertos y otros ingresos y salidas a playones y al Salón de Usos Múltiples. En el área exterior 4 playones, uno del mismo SUM, que tendrá un espacio semicubierto y un sector de Encuentro.

Para la obtención del pliego, que es gratuito, los interesados pueden acceder a la página web de UPEFE www.upefe.gob.ar, desde hoy hasta el 07 de enero de 2026. Se estableció como garantía de oferta exigida un monto igual o superior a $ 145.013.859,59 (pesos ciento cuarenta y cinco millones trece mil ochocientos cincuenta y nueve con 59/100). Se informará a través de esa página web el día, horario y lugar de realización de la visita al predio donde se emplazará la obra, que es de carácter de obligatoria para los participantes.

En julio de este año se inauguró un espacio readecuado del antiguo hospital de Villa la Angostura para el funcionamiento de esta EPET, que hasta entonces había desarrollado sus actividades en instalaciones alquiladas. Ese edificio fue remodelado a través de la coordinación de Infraestructura del Ministerio de Educación. En ese acto de inauguración la ministra Soledad Martínez ratificó el compromiso del gobernador Rolando Figueroa para iniciar la construcción del edificio propio de la escuela técnica, hecho que se consolida con este llamado a licitación en marcha.