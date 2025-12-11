Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Sorteo de preadjudicatarios para los lotes del Macrolote 6.

Dic 9, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que en el día de hoy se realizó el sorteo correspondiente a los preadjudicatarios habilitados para acceder a los lotes disponibles del Macrolote 6, un proceso que busca garantizar transparencia y equidad en el acceso al suelo.

En esta instancia participaron 58 preadjudicatarios para un total de 11 lotes que habían quedado libres dentro del desarrollo habitacional.

El acto contó con la presencia del Intendente Javier Murer, la Viceintendenta Tamara Martínez, y la Secretaria de Hábitat y Acceso al Suelo, Franca Cendra.Asimismo, el proceso fue acompañado y fiscalizado por el escribano Gustavo Sinner, quien certificó el procedimiento del sorteo.

También estuvieron presentes todos los concejales del Honorable Concejo Deliberante, la Auditora Municipal y el Defensor Adjunto junto a un importante grupo de vecinos y vecinas de la localidad, quienes acompañaron esta instancia pública y transparente.

La Municipalidad reafirma su compromiso con políticas habitacionales que permitan seguir avanzando en soluciones para las familias angosturenses.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Fortalecimiento del Sistema de Auditorías Médicas

Dic 10, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes en Villa La Angostura.

Dic 10, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

Dic 10, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Fortalecimiento del Sistema de Auditorías Médicas

10 diciembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

La Secretaría de Cultura invita al Cierre anuela de los talleres de Folklore en la Plaza de los Pioneros.

10 diciembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

la Secretaría de Cultura invita al cierre de año Murguero en la Plaza de los Pioneros.

10 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes en Villa La Angostura.

10 diciembre, 2025 Prensa Vla