Sorteo de preadjudicatarios para los lotes del Macrolote 6.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que en el día de hoy se realizó el sorteo correspondiente a los preadjudicatarios habilitados para acceder a los lotes disponibles del Macrolote 6, un proceso que busca garantizar transparencia y equidad en el acceso al suelo.

En esta instancia participaron 58 preadjudicatarios para un total de 11 lotes que habían quedado libres dentro del desarrollo habitacional.

El acto contó con la presencia del Intendente Javier Murer, la Viceintendenta Tamara Martínez, y la Secretaria de Hábitat y Acceso al Suelo, Franca Cendra.Asimismo, el proceso fue acompañado y fiscalizado por el escribano Gustavo Sinner, quien certificó el procedimiento del sorteo.

También estuvieron presentes todos los concejales del Honorable Concejo Deliberante, la Auditora Municipal y el Defensor Adjunto junto a un importante grupo de vecinos y vecinas de la localidad, quienes acompañaron esta instancia pública y transparente.

La Municipalidad reafirma su compromiso con políticas habitacionales que permitan seguir avanzando en soluciones para las familias angosturenses.