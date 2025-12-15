Angostura Informa

🎄Feria Navideña de Emprendedores.

Dic 15, 2025

Este sábado 20 de diciembre, de 17 a 21 hs, la Plaza de los Pioneros se llena de espíritu navideño con una nueva edición de la Feria Navideña de Emprendedores.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán recorrer los stands de emprendedores locales, encontrar regalos únicos y apoyar el talento de nuestra comunidad.

Además, habrá propuestas especiales para las infancias:

-a las 17:30 hs se realizará el taller de botas navideñas decoradas

– a las 18:30 hs el taller de decoración de galletitas navideñas.

La feria contará también con la visita de Papá Noel, para que los más chicos puedan acercarle su cartita y vivir la magia de la Navidad. ✨🎅

¡Una tarde para disfrutar en familia y celebrar la Navidad apoyando lo local! 🎁🎄

