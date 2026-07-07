Salud Ocupacional participó en la Jornada sobre Consumos Problemáticos en Bariloche

En representación de la Municipalidad de Villa La Angostura, el equipo de Salud Ocupacional participó este lunes en la “Jornada de Sensibilización sobre Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral”, desarrollada en el Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo” de San Carlos de Bariloche.

La capacitación se realizó en el marco de la presentación de la Guía de Actuación ante Situaciones de Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral, una herramienta destinada a fortalecer los procedimientos institucionales, unificar criterios de intervención y promover estrategias de prevención, cuidado y acompañamiento de las personas trabajadoras.

En representación del Municipio de Villa la Angostura, asistieron el Dr. Andrés Sandoval, Jefe de Salud Ocupacional, la Lic. Valentina Álvarez, Psicóloga, y el Operador Socio terapéutico, Sergio Barril, integrantes del equipo interdisciplinario de Salud Ocupacional.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados a la detección temprana, los circuitos de actuación, el trabajo interdisciplinario y las estrategias de acompañamiento frente a situaciones complejas relacionadas con los consumos problemáticos.

Desde Salud Ocupacional destacaron la importancia de participar en este tipo de instancias, ya que no solo permiten actualizar conocimientos y fortalecer las competencias técnicas del equipo, sino también generar redes de articulación con otros organismos e instituciones, fundamentales para brindar respuestas coordinadas e integrales ante problemáticas complejas que requieren un abordaje interdisciplinario.