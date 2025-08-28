Villa La Angostura tendrá dos nuevas escuelas: comenzó la primera licitación.

La Escuela Primaria Nº 361 tendrá una superficie 1857 metros cuadrados cubiertos y demandará una inversión de 4.500 millones de pesos.

Será parte de un parque polideportivo y educativo integral ubicado a metros de la avenida Los Arrayanes.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa, el Gobierno provincial, a través de la secretaría de Obras Públicas, inició el proceso licitatorio para la construcción del nuevo edificio para la Escuela Primaria Nº 361 de Villa La Angostura.

El presupuesto oficial es de 4.503.067.811 pesos y se otorgará un anticipo financiero del 20 por ciento del monto a contratar. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de políticas públicas, que contempla importantes inversiones destinadas a mejorar las condiciones edilicias de establecimientos educativos en distintos puntos del territorio provincial.Desde la secretaría de Obras Públicas se informó que las ofertas se recibirán el 25 de septiembre hasta las 11 en las oficinas del organismo, ubicadas en calle Rioja 229, piso 10 de la ciudad capital.

Los sobres con las propuestas se abrirán ese mismo día a las 13 en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, marcando el inicio del proceso de evaluación técnica y económica. El plazo de ejecución de la obra es de 450 días corridos, mientras que el sistema de contratación se hace a través de ajuste alzado por precio global.

Las personas interesadas en adquirir el pliego deben solicitar información en la casilla de correo electrónico: obraspublicasneuquen@gmail.com correspondiente a la Dirección Provincial de Contrataciones, Ley 687.En la actualidad, esta escuela primaria tiene una matrícula de 76 estudiantes y aún no cuenta con edificio.

En sus 10 años de vida pasó junto a su comunidad educativa por el edificio de un Centro de Formación Profesional, por la Planta de Campamento local y en la actualidad desarrolla sus clases en un espacio contiguo al Centro de Educación Física N°7. Característica de la obraEl nuevo edificio para esta escuela de Villa La Angostura será instalado en el terreno ubicado entre las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas; el predio se encuentra a metros de la avenida principal Los Arrayanes (ruta 40); este alberga un gimnasio y un playón deportivo municipal de uso comunitario.

Junto a la escuela primaria se construirá el edificio de la EPET N° 28, conformando un Parque polideportivo y educativo integral.

La propuesta tendrá una superficie de 1.857 metros cuadrados cubiertos, siete aulas comunes, biblioteca, salas de informática, de música, y multipropósito; y un Salón de Usos Múltiples para actividades físicas y recreativas. Se desarrolla en una sola planta; contemplando solo una sala de máquinas en planta alta.

Prevé una circulación central estructura al edificio en sentido oeste.Además, contará con locales de apoyo y servicios como salas para docentes y pedagógica, secretaria, dirección y vice dirección; también una cocina, depósito de alimentos, y los grupos sanitarios para alumnos y para docentes.