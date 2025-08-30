Entrega de árboles Nativos por el Día del Árbol.

En el marco del Día del Árbol, se llevó a cabo hoy una jornada especial de entrega de especies nativas a vecinos y vecinas de distintos barrios de Villa La Angostura.

La iniciativa fue organizada por la Secretaría de Atención al Vecino, en conjunto con el Vivero Municipal, con el objetivo de promover la forestación y el cuidado de nuestro entorno natural.

Durante la actividad, numerosas familias se acercaron a retirar sus ejemplares y recibieron además una charla informativa sobre los cuidados necesarios para garantizar el crecimiento saludable de los árboles.

Asimismo, los alumnos y alumnas del Jardín Frutillitas participaron de la propuesta y retiraron plantines con la presencia de La Viceintendente Tamara Martinez, sumándose con entusiasmo a esta acción de compromiso ambiental.

De esta manera, el municipio continúa impulsando actividades que fortalecen el vínculo con la naturaleza y fomentan la preservación de nuestro patrimonio ambiental.