Villa La Angostura sigue vibrando con la Patagonia Cup 2025.

Oct 11, 2025

Este fin de semana se está disputándo en nuestra localidad la 7ª edición de la Patagonia Cup, el torneo infanto-juvenil más importante de la región, que reúne a cientos de chicos y chicas de distintos puntos de la Patagonia y alrededores.

Los partidos se desarrollan en el predio de la cancha Andrés Martín, donde cada jornada se vive con gran entusiasmo, compañerismo y pasión por el fútbol.

Durante estos días, las familias, entrenadores y delegaciones acompañan con alegría a los equipos que dejan todo en la cancha, demostrando talento, respeto y compromiso deportivo.

El evento, que comenzó el 10 de octubre y se extenderá hasta el domingo 12, consolida a Villa La Angostura como sede de grandes encuentros deportivos, fomentando el turismo, la integración y el crecimiento del deporte infantil.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura celebramos la realización de este torneo que, más allá de la competencia, representa una verdadera fiesta del deporte, la amistad y los valores que unen a nuestra comunidad.¡Felicitaciones a todos los equipos por su participación y esfuerzo! ⚽💪

By Prensa Vla

