Villa La Angostura presente en “Bariloche a la Carta 2025”

Oct 11, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura acompaña a seis emprendedores locales que participan en la duodécima edición de “Bariloche a la Carta”, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región, que comenzó este viernes 10 de octubre y se extenderá hasta el domingo 12 en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche.

Este encuentro, que ya se ha convertido en un clásico de la Patagonia, reúne a más de 120 productores y emprendedores de toda la región, quienes ofrecen degustaciones y productos regionales que destacan la identidad y la calidad de la gastronomía local.

Desde la Municipalidad, a través de la Secretaría de Turismo, se acompaña y apoya la participación de los emprendedores angosturenses con un stand, que permite visibilizar la oferta turística y productiva de la localidad, fortaleciendo los vínculos regionales y potenciando el desarrollo económico local.

Durante las jornadas, el público podrá disfrutar de una variada agenda de actividades:

Feria Gastronómica: con productos típicos, degustaciones y presentaciones de emprendedores regionales.

Clases Magistrales: a cargo de reconocidos cocineros nacionales e internacionales.

Música en Vivo: presentaciones de artistas como The Tonights, Unde Wande, Sol Llobet y Grace & Badlove.

Actividades para Niños: shows y talleres que promueven la alimentación saludable y experiencias culinarias para toda la familia.

La participación de Villa La Angostura en este evento representa una oportunidad para seguir mostrando el talento, la creatividad y el compromiso de los emprendedores locales con la producción artesanal, la identidad patagónica y la calidad que caracteriza a nuestra comunidad.

By Prensa Vla

