Villa La Angostura será centro de un importante evento para el acompañamiento terapéutico

Los próximos 15 y 16 de febrero de 2025, se desarrollará la jornada “Desafíos actuales del acompañamiento terapéutico: Construcción de ciudadanía, diversidad e inclusión”.

En este encuentro, organizado por distintos profesionales de la zona, contaremos con la participación de la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia de Neuquén y la Asociación de Acompañantes Terapéuticos Unidos para Acompañarte (AATUA) de Río Negro, y el mismo se llevará a cabo en el Concejo Deliberante y la Escuela Especial N°18 de Villa La Angostura.

El evento está dirigido a familias, acompañantes terapéuticos, docentes y profesionales interesados en profundizar en el rol del acompañante terapéutico en la sociedad actual y los desafíos que representa su inclusión laboral . La participación es gratuita para familias, acompañantes terapéuticos, docentes y profesionales e instituciones y se requiere previa inscripción.

Programa de actividades:

Sábado 15 de febrero:

Charla informativa: De 11:00 a 13:00 hs en el Concejo Deliberante.

Tema: “Nuevo perfil del AT en la construcción de ciudadanía, diversidad e inclusión”. a cargo Lic. AT Mariela Balmaceda y Tec. AT Carla Llarena y Gastón D’angelo coordinador de la subsecretaria de discapacidad de la provincia de Neuquén.

Mesa de debate y asesoramiento específico: De 15:00 a 18:00 hs en la Escuela Especial N°18.

Tema: “Desafíos actuales del acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar”.”. a cargo Lic. AT Mariela Balmaceda y Tec. AT Carla Llarena y Gastón D’angelo coordinador de la subsecretaria de discapacidad de la provincia de Neuquén.

Domingo 16 de febrero:

Reunión local de AT y taller: De 11:00 a 13:00 hs en la Escuela Especial N°18 Taller Vivencial para AT. Propuesta para co-pensar el rol ,función y ejercicios del AT. “De la “T “( Teoría) a la “P “( Práctica). Escenas del Acompañamiento Terapéutico”. a cargo de las destacadas profesionales Lic. AT Mariela Balmaceda y Tec. AT Carla Llarena.

Las exposiciones:

Es una destacada profesional en el ámbito del acompañamiento terapéutico en Argentina. Es licenciada en Acompañamiento Terapéutico y presidenta de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos “Unidos para Acompañarte” (AATUA) en la provincia de Río Negro.

A lo largo de su carrera, Balmaceda ha desempeñado un papel fundamental en la promoción y regulación de la profesión. Fue autora de la Ley 5314, que modifica la Ley 4624 sobre el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos en Río Negro. Además, ha impulsado la creación de la Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico en colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, una iniciativa que busca formalizar y jerarquizar la formación en este campo.

Su compromiso con la profesión también se refleja en su participación en el Colectivo Federal de Acompañantes Terapéuticos (CoFAT), desde donde ha trabajado para obtener el reconocimiento legal y profesional de los acompañantes terapéuticos a nivel nacional. Este esfuerzo culminó en la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en julio de 2023, que busca regular y reconocer la labor de estos profesionales en todo el país.

Además de su labor institucional, Balmaceda ha compartido su experiencia y conocimientos en diversos congresos y jornadas, como el XVII Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico, donde participó como disertante.

Su dedicación y liderazgo han sido fundamentales para el avance y reconocimiento del acompañamiento terapéutico en Argentina, contribuyendo a la profesionalización y visibilidad de esta importante labor en el ámbito de la salud y la inclusión social. Carla Elizabeth Llarena es una profesional con una sólida

formación en el ámbito de la psicología social y el acompañamiento terapéutico. Se graduó como Técnica Psicóloga Social en la Escuela Fundación Huilliche en 2009 y amplió su formación con diversas especializaciones en salud mental, psicodrama y acompañamiento terapéutico. Además, obtuvo el título de Técnica Superior en Acompañamiento Terapéutico en el IPAP de Río Negro en 2021 y recientemente culminó sus estudios universitarios en el Profesorado de Danzas Españolas en el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA).

Con más de una década de experiencia en el ámbito privado y estatal, ha trabajado en diversas instituciones, coordinando talleres y acompañando procesos terapéuticos. Ha desarrollado intervenciones en instituciones donde implementó estrategias de integración y abordaje psicosocial. En el ámbito estatal, se desempeñó como Acompañante Terapéutico en escuelas secundarias, jardines de infantes y centros de arte, trabajando con personas con discapacidad y trastornos del desarrollo.

Su trayectoria también abarca la docencia y la formación en educación sexual integral (ESI). Ha trabajado en la ESRN N° 150 y 140 como docente interina y como tallerista de ESI en la ESRN N° 151, en colaboración con la educadora sexual Karen Llarena. Su enfoque educativo se orienta hacia la sensibilización y el acompañamiento en la inclusión de personas con discapacidad, promoviendo la autonomía y la integración social a través del arte y el empleo con apoyo. Como preparadora laboral, ha facilitado la inserción de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, destacándose en su labor con adultos con síndrome de Down. Además de su labor profesional, Carla ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales sobre acompañamiento terapéutico, sexualidad y discapacidad, educación y epistemologías abiertas. Entre ellos, se destacan el Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico en la Universidad de Córdoba y la Universidad de Medicina Paulista en Brasil, así como el Congreso Nacional Argentino de Acompañamiento Terapéutico en Santa Fe y Bahía Blanca. Su constante formación y experiencia la posicionan como una referente en el campo de la inclusión y la educación terapéutica, comprometida con la construcción de espacios accesibles y equitativos para todas las personas.

Gastón D’Angelo es un profesional comprometido

con los procesos de inclusión social, educativa, laboral y el acompañamiento terapéutico en la provincia de Neuquén, Argentina. Actualmente, se desempeña como coordinador en la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia, donde trabaja en estrecha colaboración con el subsecretario Gustavo Iril y la secretaria Miriam Abojer en el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a cargo de Julieta Corroza.

Además de su rol en la administración pública, D’Angelo es parte de la Fundación Faro Patagonia, una organización dedicada a promover la inclusión y el apoyo a personas con discapacidad, haciendo foco en las neurodivergencias durante el ciclo vital. El equipo de la fundación incluye a profesionales como Carla Pandolfi presidenta de la fundación; María Valeria Alippi, Psicóloga y Directora de la Fundación, Julio Manuel Pereyra, pedagogo; Hugo Valeti, psicólogo y acompañante terapéutico; Natalia Betoño, terapista ocupacional; y Mercedes Sarli, médica pediatra.

Su trabajo refleja un compromiso constante con la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa, abordando los desafíos actuales del acompañamiento terapéutico y la promoción de la diversidad y la inclusión.

Importancia del acompañamiento terapéutico:

Los acompañantes terapéuticos desempeñan un papel esencial en la promoción de la autonomía y la inclusión de la diversidad de personas. Su labor contribuye significativamente a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, facilitando la participación activa de sus acompañados en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Este evento representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre los desafíos actuales del acompañamiento terapéutico, así como para fortalecer la formación y el reconocimiento de estos profesionales en nuestra comunidad.

Inscripciones y más información:

✅ ¡Inscríbete ya! Cupos limitados – https://forms.gle/yT1SwBCcBwye8bCo7

📲 [mas información] +54 2944 391928 e mail: jornadasat2025@gmail.com

PARTICIPAN Y ORGANIZAN :

+ Subsecretaría de Discapacidad Neuquén

+ Asociación de Acompañantes Terapéuticos Unidos para Acompañarte (AATUA)

ACOMPAÑAN :

* Secretaria provincial de Discapacidad de la CTA Autónoma de Rio Negro

* Comisión Directiva de la Asociación de Acompañante Terapéutico de la República Argentina ( A A.T.R.A ) la Delegación Oficial Rionegrina de AATRA

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de este encuentro que busca promover la diversidad, la inclusión y la construcción de ciudadanía a través del acompañamiento terapéutico!