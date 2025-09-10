Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

La Dirección de Zoonosis, llevara a cabo la inscripción para castraciónes.

Sep 9, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a toda la comunidad que este jueves 11 de septiembre se llevarán a cabo las inscripciones para la próxima jornada de castración de mascotas.

Recordá que la castración es un acto de amor y responsabilidad. Ayuda a controlar la superpoblación, previene enfermedades y mejora la calidad de vida de nuestros compañeros de cuatro patas.

Día: Jueves 11 de septiembre

Horario: 14:30 a 16:30 hs.

Lugar: Playón del Barrio Mallín

By Prensa Vla

