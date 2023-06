Villa La Angostura se adhirió al programa Neuquén Juega 2023

En el marco de los Juegos Neuquén Juega 2023, el Intendente Municipal de Villa La Angostura Dr. Fabio Stefani ha adherido oficialmente al Programa Deportivo del Ministerio de Deportes de la Provincia, dirigido actualmente por la Dra. Alejandra Piedecasas.

Este programa se desarrolla dentro del territorio neuquino en sus fases de competencia local, zonal, provincial y luego, con los finalistas, terminan en los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata.



Este año, los deportes en conjunto comunitarios no federados serán cinco en total: básquet 5×5 categorías sub 15 y sub 17 en ambos sexos, voleibol sub 15 y sub 17 ambos sexos, hockey sub 14 y sub 16 ambos sexos, fútbol 11 sub 14 y sub 16 ambos sexos y fútbol 7 mixtos únicamente sub 14, todas las demás disciplinas deportivas se realizaron por las asociaciones o federaciones de la provincia.



Quienes deseen informarse o inscribirse para participar de la etapa local deben comunicarse con la Secretaría de Deportes de Villa La Angostura, telefónicamente al 2944 495467 o al mail deportes@villalaangostura.gov.ar