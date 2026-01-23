Villa La Angostura puso en marcha una obra histórica de saneamiento: primera Planta de Pretratamiento  de Efluentes  de la Provincia

La Municipalidad de Villa La Angostura dio este viernes un paso histórico en materia ambiental y sanitaria al iniciar formalmente la obra de la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales y líquidos azules, una infraestructura estratégica que posiciona a la localidad como pionera en la provincia del Neuquén en la gestión moderna y sustentable de residuos líquidos.

Se trata de una obra sin precedentes en la provincia, destinada a dar solución definitiva a una problemática ambiental histórica de Villa La Angostura: el tratamiento adecuado de los efluentes provenientes de camiones atmosféricos, motorhomes, autobuses, embarcaciones y baños químicos, reduciendo impactos ambientales y fortaleciendo de manera estructural el sistema sanitario local.

El encuentro contó con la presencia del Intendente Municipal, Javier Murer; el Presidente del EPAS, la Vice Intendente Tamara Martinez; Gustavo Herrera; el gerente general de Servicios del Interior, Juan Vassallo; autoridades de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE); el juez Francisco Astoul Bonorino; Jessica Marini, Directora de Medio Ambiente; la Auditora Municipal Roxana Diez; el Defensor del Pueblo, Sebastián Baltanás; empresas prestadoras de servicios vinculados al saneamiento, autoridades municipales, equipos técnicos y vecinos.

Durante la jornada se presentaron los alcances generales del proyecto, su financiamiento a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las características técnicas de la planta y el Estudio de Impacto Ambiental y Social, junto con el Plan de Gestión Ambiental y Social que regirá su ejecución y futura operación.

Desde el EPAS se explicó que esta nueva infraestructura permitirá optimizar el tratamiento de los efluentes antes de su ingreso al sistema cloacal, incorporando procesos de tamizado, desarenado, desengrasado y almacenamiento controlado, lo que reduce riesgos de contaminación, mejora la eficiencia del sistema existente y eleva los estándares ambientales de la localidad.

“Estamos frente a una obra que marca un antes y un después para Villa La Angostura. No es una obra más: es infraestructura ambiental de calidad, es cuidado del entorno, es salud pública y es planificación responsable del futuro”, señaló el Intendente Javier Murer.

La Municipalidad de Villa La Angostura reafirma así su compromiso con un modelo de desarrollo responsable, sustentable y planificado, impulsando obras estratégicas que protegen el ambiente, mejoran la calidad de vida de los vecinos y consolidan una ciudad preparada para crecer con reglas claras y servicios modernos.