Se realizan trabajos subacuáticos en la Estación de Bombeo Quetrihué

En el día de la fecha, mediante un trabajo colaborativo entre personal de la Dirección del Agua, Dirección de Servicios Generales, Técnicos y la empresa contratada, se llevó adelante la instalación y puesta en servicio de la primera bomba recibida de 4 (cuatro) que recientemente fueron compradas.

La primera fue instalada en la estación de Bombeo Quetrihue y se espera que la semana entrante se coloquen las tres restantes que están en camino.

Las 3 (tres) bombas restantes están destinadas para ser colocadas; 2 (dos) en la Estación de Bombeo Correntoso, y 1 (una) en la Estación de Bombeo de Puerto Manzano.

Cabe aclarar que la reciente aprobación del contrato de la empresa que realiza trabajos subacuos por $27.000.000 (veintisiete millones de pesos), incluye la colocación de las 4 (cuatro) bombas.

También mencionar y recordar a los vecinos que el sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad está compuesto por 7 (siete) subsistemas.

-Estación de Bombeo Puerto Bandurrias

-Estación de Bombeo Correntoso

-Estación de Bombeo Quetrihue

-Estación almacenamiento y rebombeo Lomas del Correntoso

-Estación de Bombeo del Puerto Villa

-Estación de Bombeo Puerto Manzano

-Estación de Bombeo Calfuco