Villa La Angostura inauguró la muestra “Obrar el Paisaje” en el MAC



El pasado sábado 4 de abril quedó inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) la muestra “Obrar el Paisaje”, del artista visual Rodrigo Cunill, con curaduría de Lisa Giménez.

La exposición propone un recorrido fotográfico que explora la conexión entre la naturaleza y el ser humano, a través de paisajes minimalistas y estructuras creadas por el hombre, invitando a reflexionar sobre los vínculos entre el entorno natural y la intervención humana.

Durante la inauguración, se contó con la presencia del artista, quien compartió su obra con el público y dialogó sobre el proceso creativo detrás de la muestra.

Acompañando este importante evento cultural, estuvo presente el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, quien participó de la apertura junto al artista, reafirmando el acompañamiento del Municipio a las propuestas culturales y artísticas de la localidad.

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 30 de abril, consolidando al MAC como un espacio de encuentro, reflexión y promoción del arte contemporáneo en Villa La Angostura.

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