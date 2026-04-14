Villa La Angostura celebra el Día del Malbec impulsado por gastronómicos locales

Un grupo de gastronómicos autoconvocados de Villa La Angostura, han tomado la iniciativa de crear una celebración local en honor al Día del Malbec.

Esta actividad, que se realizará el 17 de abril, contará con la participación de más de 20 espacios gastronómicos locales, que ofrecerán una copa de Malbec sin cargo a cada comensal que visite el establecimiento.

La Municipalidad de Villa La Angostura celebra y acompaña esta iniciativa, destacando el compromiso de los emprendedores locales por generar propuestas que enriquezcan la identidad turística y cultural de la localidad.Invitamos a la comunidad y visitantes a sumarse a este Día del Malbec, disfrutando de la hospitalidad y el sabor de nuestra gastronomía local.

Los comercios que adhieren a esta iniciativa son: Nicoletto Pastas; Parrilla-Restaurante Chop Chop; El Faro Restó; Tinto Bistró; Del Campo Restaurante (Auria Hotels); Manzano a las Brasas; Waldhaus Cocina del Bosque; Ay Ay Ay María; Pistach Restó; La Tanita; Millán by Calfuco Wine and Spa; Bahía del Lago; La Posta Parrilla Patagónica; El muelle Bistró; El Punto de Manzano; Parrilla Pioneros; Ataliva; Billy jean; Ruta 40 Bar&Grill; Dos Tiempos; El Fogón del Gringo¡Un brindis por Villa La Angostura!