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Municipalidad de Villa la Angostura

Vigilia en homenaje a los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Abr 2, 2026


En la noche de ayer se llevó a cabo la tradicional vigilia en homenaje a los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el Mirador “Malvinas Argentinas”, ubicado en el barrio El Puerto.
La emotiva jornada contó con una importante participación de vecinos y vecinas, así como también de Veteranos de Malvinas, quienes fueron especialmente acompañados en este significativo encuentro.
Estuvieron presentes el Intendente Javier Murer, la Viceintendenta Tamara Martínez y miembros del Gabinete Municipal, quienes compartieron este espacio de memoria, reflexión y reconocimiento.
Durante la vigilia, y en el marco de una fría noche, se ofreció guiso de lentejas para acompañar a los asistentes, generando un clima de encuentro y comunidad.
Este acto reafirma el compromiso de la comunidad con la memoria, el respeto y el permanente homenaje a quienes dieron su vida por la Patria.

By Prensa Vla

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