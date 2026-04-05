

En la noche de ayer se llevó a cabo la tradicional vigilia en homenaje a los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el Mirador “Malvinas Argentinas”, ubicado en el barrio El Puerto.

La emotiva jornada contó con una importante participación de vecinos y vecinas, así como también de Veteranos de Malvinas, quienes fueron especialmente acompañados en este significativo encuentro.

Estuvieron presentes el Intendente Javier Murer, la Viceintendenta Tamara Martínez y miembros del Gabinete Municipal, quienes compartieron este espacio de memoria, reflexión y reconocimiento.

Durante la vigilia, y en el marco de una fría noche, se ofreció guiso de lentejas para acompañar a los asistentes, generando un clima de encuentro y comunidad.

Este acto reafirma el compromiso de la comunidad con la memoria, el respeto y el permanente homenaje a quienes dieron su vida por la Patria.

Navegación de entradas