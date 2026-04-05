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Municipalidad de Villa la Angostura

Acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Abr 2, 2026

En el día de hoy Jueves, se llevó a cabo el Acto Oficial en conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la actividad se realizó en el Mirador Fray Menéndez, dónde está emplazado el Monumento “Malvinas Argentinas”, ubicado en el barrio el Puerto.

La Ceremonia contó con la participación de los ex Combatientes, Fernando Fal, Gino Martinez, Alberto Zanetti, quienes fueron acompañados por Instituciones Educativas, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Instituciones Gubernamentales, Bomberos Voluntarios, Clubes, como así también el Gabinete Municipal en su totalidad, quienes se dieron cita, en esta fecha tan conmemorativa.

La Ceremonia estuvo encabezada por el Intendente Javier Murer y la Vice Intendenta, Tamara Martínez, quien brindó un discurso profundamente emotivo, destacando la importancia de mantener viva la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.

El acto tuvo su momento de emoción al momento de que vecinos y como visitantes se sumaron desde el agua en sus embarcaciones al Acto Oficial, aportando un marco especial a la jornada.

El encuentro fue muy concurrido y al finalizar, se compartió un chocolate caliente y tortas fritas con los presentes, en un clima de unión y respeto.

Este acto reafirma el compromiso de la comunidad con la memoria, la soberanía y el homenaje permanente a quienes lucharon por nuestra Patria.

By Prensa Vla

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