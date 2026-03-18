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Municipalidad de Villa la Angostura

“Veni a jugar”, un espacio pensado para el juego libre y la imaginación.

Mar 17, 2026

Durante los próximos miércoles, nos encontramos en el Centro Municipal de Primeras Infancias Semillitas! (Primeros Pobladores y Catalanes) Invitamos a todas las familias a disfrutar de un espacio pensado para el juego libre y la imaginación.

Queremos que las infancias tengan un lugar donde encontrarse, explorar y divertirse.

🗓 ¿Cuándo? Todos los miércoles.

🕔 Horario: de 17:00 a 19:00 hs.

📍 ¿Dónde? Centro Municipal de Primeras Infancias Semillitas (Primero Pobladores y Catalanes)

Actividad libre y gratuita.

By Prensa Vla

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