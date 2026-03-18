Rige alerta amarilla por lluvias en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa la Angostura, informa que el Servicio Metereologico Nacional el día de hoy (SMN) pronostica precipitaciones especialmente durante mediodía, tarde y noche, con un alerta amarilla.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos en un trabajo articulado con la Secretaria de Planeamiento, se acudió en la tarde de ayer a un reclamo de deslizamiento de tierra en una calle publica.

La Secretaría de Atención al Vecino trabajo en la atención de vecinos, los cuales sufrieron caída de ramas, acumulación de agua en sus casas, como así también se realizaron asistencias con leña.

Se realizaron distintas Acciones desde las áreas municipales, Servicios Públicos, Protección Civil, Seguridad y Ordenamiento Vial, Planeamiento, Desarrollo Humano, Atención al Vecino y Transporte, quienes aún trabajan en la atención de emergencias.(Calles, bocas de tormentas, caída de árboles y ramas, etc).

Ante cualquier situación generada por la condición climática, pueden comunicarse a los números de emergencia:

– 100 o 4494140 Bomberos

– 101 o 4494121 Policía

– 103 o 2944-241733 Protección Civil

Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.