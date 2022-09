Stefani y Camuzzi ponen en marcha obras para mejorar el servicio en Villa La Angostura

Esta mañana, el Intendente Fabio Stefani recibió en el edificio municipal a representantes de la empresa Camuzzi para coordinar la puesta en marcha de importantes obras para Villa La Angostura.

Estuvieron presentes María Tettamanti (Directora General), Mauricio Cordiviola (Dtor de operaciones), Marcelo Guiñazu (Gte Unidad de Negocios Los Lagos, de la cual depende operativamente Villa La Angostura), Sergio Berraute (Jefe Técnico), Cristina Uribe (Jefa Comercial) y Martin Morón, responsable de la oficina local de Camuzzi en la ciudad.

Con relación a la obra sobre la cual estuvieron conversando, se trata de una obra que va a permitir una mayor confiabilidad en la operación y por ende una mayor seguridad en la prestación del servicio. Es una obra sumamente importante para minimizar las contingencias en el suministro que se vivieron este invierno.

Se trata de un refuerzo sobre el ramal de alimentación de aproximadamente 3500 metros de extensión, en cañería de 8 pulgadas de diámetro, que estará vinculado a la cañería ya existente.

Esta obra conlleva una inversión de aproximadamente 200 millones de pesos y se prevé su finalización y posterior habilitación y puesta en servicio antes del invierno 2023.

Es importante destacar que esta obra agrega mayor confiabilidad a la prestación existente, pero no implica la liberación de factibilidades. La incorporación de nuevos usuarios al sistema solo será posible una vez que se terminen las obras de ampliación sobre el Gasoducto Cordillerano – Patagónico, cuya falta de concreción ha generado que desde el 15 de julio pasado no se puedan incorporar nuevos usuarios no solo en Villa La Angostura, sino tampoco en las otras 24 localidades de las 3 provincias (Neuquén, Chubut y Rio Negro) abastecidas por este sistema.