Situación del sistema de bombeo y uso racional del agua.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Bombeo Quetrihue se encuentra actualmente fuera de servicio, quedando operativo únicamente el Bombeo Correntoso, situación que reduce la capacidad del sistema de abastecimiento de agua potable en los siguientes barrios y sectores:

Lomas del Correntoso, Tres Cerros, Peumayén, Margaritas, Mallín, Inacayal, Manzana “P”.

Ante este escenario, se refuerza la necesidad de un uso racional del agua y el estricto cumplimiento de los horarios de riego establecidos, a fin de garantizar un acceso equitativo al servicio para todos los vecinos y vecinas.

El Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra a la espera de la recepción de una nueva bomba, necesaria para restablecer y reforzar el sistema.

Como medida inmediata, el Ejecutivo instruyó de manera urgente al equipo de buzos especializados la extracción de la bomba fuera de servicio, con el objetivo de acelerar el reemplazo ni bien se recepcione el nuevo equipamiento, permitiendo efectuar su instalación en los próximos días.

👉🏻 Mientras tanto, el Municipio informa que se encuentra a disposición un camión cisterna para la provisión de agua potable a quienes lo necesiten.

📞 Solicitudes:Subsecretaría de Servicios Públicos

📱 2944 389275

📱 2944 241601(indicar dirección, nombre y apellido, barrio y número de contacto)

Mientras se avanza en la solución definitiva, solicitamos a toda la comunidad comprensión, responsabilidad y compromiso, haciendo un uso solidario del recurso y respetando los horarios de riego vigentes.