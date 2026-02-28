Angostura Informa

Comunicado

Secretaria de Servicios Públicos – Aviso IMPORTANTE

Feb 28, 2026

Aviso por baja presión y corte de aguaSe informa a la comunidad que, debido a trabajos de reparación en el sector del Macro Lote, se realizará un corte del servicio de agua potable por lo cual habrá baja presión del mismo.

Las tareas afectan a:

Macro lote 1 – Lago Machónico – hasta las 11:00 hs.

Barrio Norte – calle Picunches – hasta las 15:00 hs.

Solicitamos a los vecinos y vecinas hacer un uso responsable del agua y tomar las previsiones necesarias hasta la normalización del servicio.

Agradecemos la comprensión.

By Prensa Vla

