Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó la apertura de sobres del 1º Llamado a Licitación Pública N° 4/2025

Ene 19, 2026

Se realizó la apertura de sobres del 1º Llamado a Licitación Pública N° 4/2025En el día de hoy se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura la apertura de sobres correspondiente al 1º Llamado a Licitación Pública N° 4/2025, conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la normativa vigente.

La apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, y de la auditora municipal, Roxana Diez, con la participación de representantes del Concejo Deliberante, garantizando la transparencia y el correcto desarrollo del proceso licitatorio.

La licitación tiene como objeto la contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patógenos, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 2656/99 de la Ley Provincial N° 1875/91 y su modificatoria N° 2267/98.

El servicio contempla la recolección de los residuos patógenos desde el domicilio de cada generador o desde los puntos transitorios determinados por el Municipio, así como la provisión mensual de 150 precintos de seguridad y bolsas de color rojo, con un espesor mínimo de ciento veinte (120) micrones, impermeables, opacas y resistentes, destinadas a garantizar un manejo seguro y adecuado de este tipo de residuos en la localidad.

En esta instancia se presentó un único oferente, cuya propuesta será evaluada conforme a los criterios técnicos, legales y administrativos correspondientes.

Este procedimiento forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer una gestión responsable, segura y ambientalmente adecuada de los residuos patógenos, contribuyendo a la protección de la salud pública y el cuidado del ambiente en Villa La Angostura.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

¿Viajás? Consultá los requisitos de ingreso y egreso al país con este QR

Ene 19, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva edición de la Feria Agroecológica

Ene 18, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Residuos

Se realizó una nueva carga de cartón en la Planta de Tratamiento de Residuos de Villa La Angostura.

Ene 16, 2026

Otras noticias

Comunicado

Balance de controles de seguridad del fin de semana.

19 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Corte de Energía Programado – EPEN

19 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó la apertura de sobres del 1º Llamado a Licitación Pública N° 4/2025

19 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

¿Viajás? Consultá los requisitos de ingreso y egreso al país con este QR

19 enero, 2026 Prensa Vla