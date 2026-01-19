Se realizó la apertura de sobres del 1º Llamado a Licitación Pública N° 4/2025

Se realizó la apertura de sobres del 1º Llamado a Licitación Pública N° 4/2025En el día de hoy se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura la apertura de sobres correspondiente al 1º Llamado a Licitación Pública N° 4/2025, conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la normativa vigente.

La apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, y de la auditora municipal, Roxana Diez, con la participación de representantes del Concejo Deliberante, garantizando la transparencia y el correcto desarrollo del proceso licitatorio.

La licitación tiene como objeto la contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patógenos, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 2656/99 de la Ley Provincial N° 1875/91 y su modificatoria N° 2267/98.

El servicio contempla la recolección de los residuos patógenos desde el domicilio de cada generador o desde los puntos transitorios determinados por el Municipio, así como la provisión mensual de 150 precintos de seguridad y bolsas de color rojo, con un espesor mínimo de ciento veinte (120) micrones, impermeables, opacas y resistentes, destinadas a garantizar un manejo seguro y adecuado de este tipo de residuos en la localidad.

En esta instancia se presentó un único oferente, cuya propuesta será evaluada conforme a los criterios técnicos, legales y administrativos correspondientes.

Este procedimiento forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer una gestión responsable, segura y ambientalmente adecuada de los residuos patógenos, contribuyendo a la protección de la salud pública y el cuidado del ambiente en Villa La Angostura.