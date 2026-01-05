Angostura Informa

1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENOS.

Ene 5, 2026

1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entrada
de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares 32, Barrio
El Cruce de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta las 8:00 hs del día 19 de enero del
2026, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle
Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén


FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 10:00 hs del día 19 de enero del
2026 en instalaciones del Centro de Convenciones, calle Las Frutillas 10, de la ciudad de
Villa La Angostura, y con la presencia de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y la JUNTA
EVALUADORA de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los
funcionarios designados por el Municipio.


CONSULTAS: Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad
de Villa La Angostura, ubicada en Las Retamas N° 81 , (8407); Villa La Angostura-
Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 14:00 de Lunes a Viernes Tel: 02944-
631049, email: ciudadania@villalaangostura.gov.ar

DESCARGA DEL PLIEGO:

PBCG-Licitación PATOGENICOS modif final publicacionDescarga

