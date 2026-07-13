Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, realiza el primer llamado a concurso abierto para (1) operario del centro de residuos.

Jul 12, 2026

La Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, informa el llamado a Concurso Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Operario del Centro de Residuos, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, según Decreto N.º 1511/2026
La convocatoria tiene como objetivo fortalecer los servicios públicos municipales mediante un proceso transparente, basado en los principios de igualdad de oportunidades, idoneidad y acceso equitativo al empleo público.
Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases del concurso y presentar la documentación requerida dentro de los plazos que se informarán por los canales oficiales del Municipio.
Para conocer las condiciones de inscripción, requisitos y documentación exigida, se invita a consultar el Decreto N.º 1511/2026 y las bases del concurso disponibles en los medios oficiales municipales.

Descarga del Pliego:

1511-Decreto-1°-Llamado-de-concurso-abierto-Operario-del-Centro-De-Residuos-1Descarga

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Protección civil

Alerta Meteorológica para este lunes 13 de Julio.

Jul 13, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura fortalece su temporada de invierno con los beneficios del BPN.

Jul 13, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Se implementan cambios en la circulación y el estacionamiento en calles Del Chilco y De Los Gringos.

Jul 12, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura Protección civil

Alerta Meteorológica para este lunes 13 de Julio.

13 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura fortalece su temporada de invierno con los beneficios del BPN.

13 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se implementan cambios en la circulación y el estacionamiento en calles Del Chilco y De Los Gringos.

12 julio, 2026 Prensa Vla
Turismo

Villa La Angostura dio el puntapié inicial al invierno en la región y se prepara para las semanas de mayor afluencia turística

12 julio, 2026 Prensa Vla