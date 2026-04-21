SAN MARTÍN DE LOS ANDES: ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN LA DELEGACIÓN CORDONES DEL CHAPELCO.

La Delegación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Neuquén informa que continúa brindando atención y asesoramiento a personas migrantes y refugiadas en la Delegación Municipal de Cordones del Chapelco.

El espacio está destinado a garantizar el acceso igualitario a derechos fundamentales, ofreciendo orientación y acompañamiento en la realización de diversos trámites migratorios.

Entre los servicios disponibles se incluyen:

-Radicación temporaria y permanente

-Certificado de Movimiento Migratorio

-Certificado de Radicación

-Trámite de Ciudadanía Argentina

La atención se realiza los días miércoles y viernes, de 9 a 13 horas, en la Delegación Municipal de Cordones del Chapelco.

La convocatoria está dirigida a vecinos y vecinas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes que requieran asesoramiento o asistencia en materia migratoria.

Para más información o consultas, comunicarse al 2944 20-8548.

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