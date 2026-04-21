El Municipio intimará a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura informa a la comunidad que se continúan detectando incumplimientos en las obligaciones asumidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en relación al funcionamiento del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI).

En particular, se ha verificado la falta de implementación efectiva de los mecanismos de notificación fehaciente de actas de infracción mediante correo postal con aviso de retorno, tal como se establece en la cláusula correspondiente del convenio vigente aprobado por Ordenanza N° 3080/2016.

Este aspecto resulta central para garantizar el debido proceso, el derecho de defensa de los presuntos infractores y la validez jurídica de las actuaciones administrativas derivadas de las infracciones de tránsito.

En este contexto, y frente a hechos de público conocimiento vinculados al desfinanciamiento y debilitamiento operativo de organismos nacionales, el Ejecutivo Municipal expresa su profunda preocupación por el impacto directo que estas decisiones generan en el funcionamiento de sistemas esenciales como el SINAI, afectando la seguridad jurídica y la gestión del tránsito a nivel local.

Ante la falta de respuestas, el Ejecutivo Municipal intimará formalmente a la ANSV a fin de que regularice de manera inmediata el cumplimiento de las obligaciones asumidas, bajo apercibimiento de evaluar las acciones administrativas y legales correspondientes.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso con una política de seguridad vial seria, transparente y ajustada a derecho, y se sostiene que no es aceptable que decisiones de política pública a nivel nacional perjudiquen a los municipios ni debiliten herramientas clave para garantizar el orden y la seguridad en la vía pública.

El cumplimiento efectivo de los convenios interjurisdiccionales es una condición indispensable para garantizar reglas claras, previsibilidad y resguardo de los derechos de los vecinos.