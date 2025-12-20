Recomendaciones de Bromatología para unas Fiestas seguras y sin intoxicaciones

Ante la llegada de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Área de

Bromatología Municipal, invita a la comunidad a extremar los

cuidados en la manipulación de alimentos para prevenir

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).

Las altas temperaturas características de diciembre en la región

aumentan el riesgo de proliferación bacteriana. Por ello, se

recomienda a los vecinos seguir estas reglas de oro para proteger

la salud familiar:

Planificación y Compras Responsables

La ruta del supermercado: Organice su compra dejando para el final

los alimentos congelados y perecederos (lácteos, carnes y pescados)

para no interrumpir la cadena de frío.

deformados o latas abolladas. Verifique siempre que el número de

registro y la fecha de vencimiento sean legibles.

higiene y la temperatura adecuada en las góndolas.

higiene y la temperatura adecuada en las góndolas. Manipulación Segura en el Hogar

Higiene de manos: Lávese las manos con agua y jabón durante al

menos 40 segundos antes, durante y después de manipular

alimentos.

(especialmente carnes) alejados de los cocidos o listos para consumir.

Utilice diferentes tablas y cuchillos para cada tipo de alimento.

y 30% agua para sanitizar las mesadas después de trabajar con

carnes crudas.

Cocción completa: Asegúrese de que las carnes, pollos y pescados no

queden rosados en su interior. Las carnes rellenas deben refrigerarse

o cocinarse inmediatamente tras su preparación.

ambiente por más de dos horas. Los platos con mayonesa, cremas

o quesos untables deben volver a la heladera apenas se termine de

servir.

ambiente. Hágalo siempre dentro de la heladera con anticipación.

Viajes y pic-nics: Si traslada comida a otro domicilio o al aire libre,

utilice conservadoras con geles refrigerantes. Evite colocar los

alimentos en zonas calientes del vehículo (como el baúl cerca del

motor o bajo el sol pleno).

mantenga la heladera cerrada el mayor tiempo posible. Un alimento

pierde su cadena de frío tras dos horas por encima de los 5°C.

“La comida es el centro de nuestros festejos, pero una incorrecta

manipulación puede transformar una celebración en un

problema de salud grave”, señalaron desde el área de Bromatología.

Los síntomas de intoxicación (diarrea, vómitos o dolor abdominal)

pueden aparecer desde horas hasta días después de la ingesta. Ante

cualquier duda o síntoma persistente, se recomienda acudir al centro

de salud más cercano.

Felices fiestas y próspero año nuevo

VILLA LA ANGOSTURA (18 de diciembre de 2025)

Área de Bromatología Municipal Municipalidad

Villa La Angostura

Cel: 2944245039