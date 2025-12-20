Recomendaciones de Bromatología para unas Fiestas seguras y sin intoxicaciones

Ante la llegada de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Área de
Bromatología Municipal, invita a la comunidad a extremar los
cuidados en la manipulación de alimentos para prevenir
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).
Las altas temperaturas características de diciembre en la región
aumentan el riesgo de proliferación bacteriana. Por ello, se
recomienda a los vecinos seguir estas reglas de oro para proteger
la salud familiar:
- Planificación y Compras Responsables
- La ruta del supermercado: Organice su compra dejando para el final
los alimentos congelados y perecederos (lácteos, carnes y pescados)
para no interrumpir la cadena de frío.
- Integridad del envase: No adquiera productos con envases rotos,
deformados o latas abolladas. Verifique siempre que el número de
registro y la fecha de vencimiento sean legibles.
- Higiene desde el origen: Exija que los comercios mantengan la
higiene y la temperatura adecuada en las góndolas.
- Manipulación Segura en el Hogar
- Higiene de manos: Lávese las manos con agua y jabón durante al
menos 40 segundos antes, durante y después de manipular
alimentos.
- Evite la contaminación cruzada: Mantenga los alimentos crudos
(especialmente carnes) alejados de los cocidos o listos para consumir.
Utilice diferentes tablas y cuchillos para cada tipo de alimento.
- Desinfección de superficies: Utilice una solución de 70% alcohol
y 30% agua para sanitizar las mesadas después de trabajar con
carnes crudas.
- Cocción y Conservación (El factor crítico)
- Cocción completa: Asegúrese de que las carnes, pollos y pescados no
queden rosados en su interior. Las carnes rellenas deben refrigerarse
o cocinarse inmediatamente tras su preparación.
- La regla de las 2 horas: No deje alimentos cocidos a temperatura
ambiente por más de dos horas. Los platos con mayonesa, cremas
o quesos untables deben volver a la heladera apenas se termine de
servir.
- Descongelado seguro: Nunca descongele alimentos a temperatura
ambiente. Hágalo siempre dentro de la heladera con anticipación.
- Traslado de alimentos y Contingencias
- Viajes y pic-nics: Si traslada comida a otro domicilio o al aire libre,
utilice conservadoras con geles refrigerantes. Evite colocar los
alimentos en zonas calientes del vehículo (como el baúl cerca del
motor o bajo el sol pleno).
- Cortes de energía: En caso de interrupción del servicio eléctrico,
mantenga la heladera cerrada el mayor tiempo posible. Un alimento
pierde su cadena de frío tras dos horas por encima de los 5°C.
“La comida es el centro de nuestros festejos, pero una incorrecta
manipulación puede transformar una celebración en un
problema de salud grave”, señalaron desde el área de Bromatología.
Los síntomas de intoxicación (diarrea, vómitos o dolor abdominal)
pueden aparecer desde horas hasta días después de la ingesta. Ante
cualquier duda o síntoma persistente, se recomienda acudir al centro
de salud más cercano.
Felices fiestas y próspero año nuevo
VILLA LA ANGOSTURA (18 de diciembre de 2025)
Área de Bromatología Municipal Municipalidad
Villa La Angostura
Cel: 2944245039