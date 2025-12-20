Angostura Informa

Funcionamiento del servicio de recolección de residuos durante los días festivos de navidad y año nuevo.

Dic 19, 2025

La Dirección Municipal de Residuos, informa a la comunidad en general, el funcionamiento del servicio de recolección de residuos durante los días festivos de navidad y año nuevo.
Cronograma de recolección de residuos para las semanas festivas, desde el día lunes 22 de diciembre al día 3 de enero de 2026.

Día lunes 22/12, recolección de mañana.
Día martes 23/12, recolección de mañana.
Día miércoles 24/12, recolección de mañana.
Día 25/12, recolección de guardia.
Día 26/12, recorrido normal.
Día 27/12, recorrido normal.
Día 28/12, recolección de guardia.
Días 29,30 y 31, recorrido de mañana.
Día 1 de enero 2026, recorrido de guardia.
Día 2 y 3 de enero, recorrido normal.
Día 4 de enero, recolección de guardia.

Se recomienda:

  • Residuos reciclables, plásticos y aluminios, utilizar los eco puntos distribuidor en la ciudad.
  • Residuos compostables, priorizar las composteras domiciliarias y en caso de no contar con una, sacar los residuos los días de recolección de residuos húmedos.
  • Basura en general, sacer los días de recolección y mantener el estado mínimo de los contenedores domiciliarios (Ord. 2310/09) para evitar inconvenientes con perros, roedores y/o aves.

