Comunicado

Pronóstico del clima para hoy Miércoles 13 de Agosto.

Ago 13, 2025

By Prensa Vla

Otras noticias

FabLab Villa La Angostura

¡Sumate al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

13 agosto, 2025 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura

Hoy Vuelve el programa Intel AI for Youth al Fab Lab Villa La Angostura!

13 agosto, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Habitat y Acceso al Suelo

La Secretaría de Habitat y Acceso al Suelo recuerda a los vecinos, la convocatoria a Beneficiarios Preadjudicados de Macro Lote 5

13 agosto, 2025 Prensa Vla
Dirección de Medio Ambiente

Campaña de Conexiones Cloacales Domiciliarias – Villa La Angostura

13 agosto, 2025 Prensa Vla