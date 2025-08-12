Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Pronóstico de clima para hoy Martes 12 de Agosto.

Ago 12, 2025

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Pronóstico del clima para hoy Lunes 11 de Agosto.

Ago 11, 2025
Comunicado

Condolencias por el fallecimiento de Cetolini José

Ago 10, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Mejora en el servicio de agua: Lomas del Correntoso aumenta su capacidad en un 75%.

Ago 8, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Sra. Teresa Gómez, fortaleciendo el vínculo con los adultos mayores

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Pronóstico de clima para hoy Martes 12 de Agosto.

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Ceremonia por el 113° Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina.

11 agosto, 2025 Prensa Vla