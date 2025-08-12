Skip to content
12 agosto, 2025
5:49 pm
Angostura Informa
Información de Villa La Angostura
Inicio
Gobierno
Obras y Servicios
Turismo
Deportes
Cultura
Economía Social
Protección civil
Zoonosis
Comunicado
Pronóstico de clima para hoy Martes 12 de Agosto.
Ago 12, 2025
Navegación de entradas
Pronóstico del clima para hoy Lunes 11 de Agosto.
By
Prensa Vla
Noticias relacionadas
Comunicado
Pronóstico del clima para hoy Lunes 11 de Agosto.
Ago 11, 2025
Comunicado
Condolencias por el fallecimiento de Cetolini José
Ago 10, 2025
Comunicado
Municipalidad de Villa la Angostura
Mejora en el servicio de agua: Lomas del Correntoso aumenta su capacidad en un 75%.
Ago 8, 2025
Otras noticias
Municipalidad de Villa la Angostura
El Intendente Javier Murer, recibió a la Sra. Teresa Gómez, fortaleciendo el vínculo con los adultos mayores
12 agosto, 2025
Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables
Acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
12 agosto, 2025
Prensa Vla
Comunicado
Pronóstico de clima para hoy Martes 12 de Agosto.
12 agosto, 2025
Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura
Ceremonia por el 113° Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina.
11 agosto, 2025
Prensa Vla