Presentación de Gestión: Mantenimiento de Escuelas

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, invita a la comunidad a participar de la presentación del balance de gestión 2024-2025, donde se expondrán los avances y las tareas de mantenimiento escolar realizadas en la localidad.

Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025

Hora: 18:30 hs

Lugar: Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes (Las Frutillas 10, Villa La Angostura).

Este encuentro busca compartir los logros alcanzados y los desafíos en infraestructura educativa, reafirmando el compromiso con el cuidado y el fortalecimiento de nuestras escuelas.