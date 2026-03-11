Presencia de humo en la región.

Desde los organismos de monitoreo se informa que la presencia de humo percibida en la región se debe, principalmente, a condiciones meteorológicas con predominio de vientos provenientes del sector Oeste.

De acuerdo con el análisis de imágenes satelitales, se identifican focos de calor en el sector de Victoria, al norte de Temuco, en la República de Chile, lo que podría explicar el desplazamiento de humo hacia esta zona.

Asimismo, en las imágenes satelitales se observa un “velo” de humo sobre la región, generado por el transporte de estas masas de aire desde el país vecino.