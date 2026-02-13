Angostura Informa

Preparativos para la Fiesta Nacional de los jardines 2026

Feb 13, 2026

El Intendente, Javier Murer, junto a la Viceintendente, Tamara Martínez, recorrieron el predio en el cual se desarrollará la Fiesta Nacional de los Jardines 2026, en los días previos a la celebración, se trabaja en la preparación de los stands destinados a productores locales, gastronocos y la instalación del escenario principal.
Durante la visita, dialogaron con el personal a cargo de las tareas de montaje, acompañando el trabajo que permitirá que la comunidad y los visitantes disfruten de una nueva edición de esta celebración tan emblemática para Villa La Angostura.

