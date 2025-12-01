Angostura Informa

Municipalidad de Villa la Angostura – Prevención y Concientización de cara a la Temporada de Verano.

Dic 1, 2025

En el marco de la Emergencia Ígnea vigente en nuestra región, las autoridades locales, junto a las Fuerzas Federales y Provinciales, realizaron una campaña de prevención y concientización destinada a vecinos, vecinas y visitantes, con el fin de reforzar los cuidados necesarios para evitar incendios forestales durante la temporada estival.

Durante la jornada, se dialogó con los conductores y se entregó material informativo y se recordó la importancia de no encender fuego en bosques, playas ni zonas no habilitadas, respetando la normativa vigente y protegiendo nuestro entorno natural.

Ante cualquier emergencia:Bomberos Voluntarios:

📞 100 / 4494 140Incendios Forestales:

📞 299 4124133

Se recuerda a la población que la prevención es una responsabilidad compartida y que evitar riesgos es fundamental para el cuidado de nuestros bosques y la seguridad de toda la comunidad.

La Municipalidad de Villa La Angostura agradece el compromiso de los organismos participantes y la colaboración permanente de residentes y turistas.

