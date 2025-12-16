Angostura Informa

Lanzamiento de la App Municipal Taxi VLA.

Dic 15, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad y a los trabajadores del servicio de taxis al lanzamiento oficial de la aplicación Taxi VLA, una herramienta digital desarrollada por el Municipio para modernizar y mejorar el servicio de transporte de pasajeros en la localidad.

La app Taxi VLA permitirá a los usuarios solicitar viajes de manera simple y segura, conocer datos del vehículo y del conductor, y contar con un registro del viaje, aportando mayor seguridad, transparencia y calidad en la prestación del servicio.

Para los taxistas, Taxi VLA se incorpora como una herramienta oficial de gestión, que facilita la organización del servicio y fortalece el control y la trazabilidad de los viajes, manteniendo el régimen vigente de licencias, tarifas y habilitaciones.

Asimismo, la aplicación incorpora un sistema de calificación por parte de los usuarios, orientado a promover buenas prácticas y reconocer la calidad del servicio, contemplando beneficios tributarios municipales para aquellos conductores que mantengan calificaciones positivas.

El lanzamiento se realizará el día Martes 16 de Diciembre a las 10 hs, en el Centro de Convenciones, y contará con una presentación general de la aplicación y demostración de uso.

Desde el Municipio se continúa trabajando en la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar los servicios públicos, acompañando a los prestadores y brindando mejores soluciones para vecinos y turistas.

