Actualización en el Gabinete Municipal.

La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Secretario de Turismo, Ignacio Robert, dejará de desempeñar funciones por motivos de carácter personal.

Desde el Ejecutivo Municipal expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su aporte, compromiso y el trabajo realizado al servicio de la comunidad durante su gestión.

En este marco, y con el objetivo de dar continuidad al plan de gobierno acordado para el año 2026, asumirá como Secretaria de Turismo la Lic. Jimena Aguilar, quien hasta el momento se desempeñaba como Subsecretaria del área, garantizando la continuidad de las políticas, programas y líneas de trabajo en curso.

Asimismo, se incorpora al equipo Lorena Reumann como Subsecretaria de Turismo. Lorena es Licenciada en Hotelería, graduada en la Universidad de Belgrano, y cuenta con un posgrado de Especialización en Marketing y Estrategia Competitiva por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Desde el Ejecutivo Municipal les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de gestión, con el convencimiento de que su trabajo contribuirá a seguir fortaleciendo el desarrollo turístico de Villa La Angostura.