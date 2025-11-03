La Secretaría de Servicios Públicos informa corte total de tránsito para mañana martes 4 de noviembre.

La Secretaría de Servicios Públicos informa que este martes, a partir de las 7:00 horas, se realizará un corte total del tránsito sobre el puente “Las Piedritas”, ubicado en la Avenida Arrayanes, debido a trabajos de reparación.

El corte se extenderá hasta el mediodía, momento en el cual se prevé la finalización de las tareas.

Como vía alternativa de circulación, la Dirección de Tránsito sugiere transitar por las calles Huemul – Pascotto – Retamas, tanto en sentido de ida como de regreso.

Durante la jornada, personal de Tránsito Municipal estará presente en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad vial.

Se solicita a los vecinos y vecinas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal a cargo.