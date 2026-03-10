La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables a través del Área de Personas Mayores, ofrece una variedad de actividades semanales para personas mayores de 60 años.Dentro de las actividades que propone el Área de Personas Mayores, se puede disfrutar de caminatas como la realizada el día viernes pasado, dónde el grupo de caminatas fueron a la Cascada Ñivinco y disfrutaron un espacio de caminata, charla y mate.

Otra de las actividades compartidas con la Coordinación de Cultura, fue el Cine Movil y merienda para todo el grupo de Personas Mayores, la cual se realizó en la Casa de la Cultura.Desde el Área de Personas Mayores, invitamos a que se sumen a las propuestas de talleres y actividades.

información- Teléfono: 2944 241776- Email: personasmayoresvla@gmail.com* Calle: Las Retamas y Topa Topa, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.