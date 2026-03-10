Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Adultos Mayores

La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables a través del Área de Personas Mayores, ofrece una variedad de actividades semanales.

Mar 10, 2026

La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables a través del Área de Personas Mayores, ofrece una variedad de actividades semanales para personas mayores de 60 años.Dentro de las actividades que propone el Área de Personas Mayores, se puede disfrutar de caminatas como la realizada el día viernes pasado, dónde el grupo de caminatas fueron a la Cascada Ñivinco y disfrutaron un espacio de caminata, charla y mate.

Otra de las actividades compartidas con la Coordinación de Cultura, fue el Cine Movil y merienda para todo el grupo de Personas Mayores, la cual se realizó en la Casa de la Cultura.Desde el Área de Personas Mayores, invitamos a que se sumen a las propuestas de talleres y actividades.

información- Teléfono: 2944 241776- Email: personasmayoresvla@gmail.com* Calle: Las Retamas y Topa Topa, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Adultos Mayores Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Área de Adultos Mayores invita a “Hablemos de la Vida: un diálogo necesario para acompañar y prevenir”

Oct 13, 2025
Adultos Mayores Municipalidad de Villa la Angostura

Dirección de Adultos Mayores – Tarde de Juegos para Personas Mayores en el CCI.

May 27, 2025
Adultos Mayores

Exitosa Actividad Deportiva para Adultos Mayores en Junín de los Andes

Mar 28, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad informa sobre el otorgamiento de licencias de taxis y remises.

10 marzo, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

La Dirección de Zoonosis realizo relevamiento en los parajes Arbolito y Colorado.

10 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Trámite del Trámite del Boleto Estudiantil en la Casa de la Cultura

10 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Ciclo de Cine Ambulante para adolescentes.

10 marzo, 2026 Prensa Vla