Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino realizara un entrega de plantines para los vecino de El Pinar y Los Volcanes, a partir de hoy.

Ago 18, 2025

La Secretaría de Atención al Vecino informa que, en el marco del Mes del Árbol, desde hoy hasta el 15 de septiembre se entregarán árboles a vecinos de los barrios El Pinar y Los Volcanes.

Los interesados podrán pasar a buscarlos en el Vivero Municipal en el horario de 9 a 13 horas.

Se agradece la colaboración de la comunidad para promover y fomentar espacios verdes y contribuir al cuidado del medio ambiente.

 Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la oficina de Atención al Vecino al teléfono fijo: 29 4495929 o dirigirse directamente a Huilliches y 7 Lagos ( ex residencia Nahuel) en el horario de 7 a 14 horas.

By Prensa Vla

