La Secretaría de Atención al Vecino realizara un entrega de plantines para los vecino de El Pinar y Los Volcanes, a partir de hoy.

La Secretaría de Atención al Vecino informa que, en el marco del Mes del Árbol, desde hoy hasta el 15 de septiembre se entregarán árboles a vecinos de los barrios El Pinar y Los Volcanes.

Los interesados podrán pasar a buscarlos en el Vivero Municipal en el horario de 9 a 13 horas.

Se agradece la colaboración de la comunidad para promover y fomentar espacios verdes y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la oficina de Atención al Vecino al teléfono fijo: 29 4495929 o dirigirse directamente a Huilliches y 7 Lagos ( ex residencia Nahuel) en el horario de 7 a 14 horas.