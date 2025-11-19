Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

La Prefectura Naval Argentina asistió a una mujer herida en Villa La Angostura

Nov 19, 2025

Personal de la Prefectura Naval Argentina brindó asistencia a una persona de 76 años que resultó herida tras el desprendimiento de la rama de un árbol en el paraje “El Colorado”, a la vera del Lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura, Neuquén.
La Institución fue alertada a través de una comunicación telefónica realizada al 106 “Emergencias Náuticas”, donde se informó que la mujer había sufrido un golpe en la cabeza mientras recogía leña. La rama desprendida contenía un gancho amarrado, lo que provocó una laceración y una importante pérdida de sangre.
Luego de coordinar con el Hospital Local “Dr. Oscar Arraiz” y considerando que el acceso al lugar solo es
posible por agua, la Autoridad Marítima nacional destacó un semirrígido con personal especializado y
profesionales de la salud. Al arribar, se brindó atención primaria en el sitio, incluyendo la sutura de la herida en el cuero cabelludo.
Por indicación médica, la mujer fue trasladada hasta el muelle Modesta, en Bahía Mansa, donde una
ambulancia la derivó al hospital para una atención más completa.
La Prefectura Naval Argentina reitera su compromiso con la protección y asistencia de la comunidad en las zonas ribereñas y lacustres del país.

By Prensa Vla

