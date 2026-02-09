La Municipalidad lanza un nuevo canal oficial de WhatsApp para fortalecer la comunicación con la comunidad.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad la puesta en funcionamiento de un nuevo canal oficial de difusión en WhatsApp, con el objetivo de mejorar el acceso a la información pública y fortalecer la comunicación directa con vecinos y vecinas.

A través de este espacio digital, la comunidad podrá recibir de manera ágil y ordenada:

• Links a las gacetillas y notas oficiales.

• Archivos con el texto completo de cada comunicación.

• Material audiovisual en formato horizontal y vertical para su utilización en medios y plataformas digitales.

https://whatsapp.com/channel/0029Vb7VfHP7YScuWp9b0g1A

Este nuevo canal forma parte de la estrategia de modernización y transparencia comunicacional impulsada por el Ejecutivo municipal, facilitando un vínculo más cercano, claro y permanente con la ciudadanía.

Es importante destacar que el canal tiene carácter estrictamente informativo y no está vinculado a la contratación de pauta publicitaria ni a ningún tipo de gestión comercial.

Más información, más cercanía y más transparencia para Villa La Angostura.