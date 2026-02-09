El Municipio retoma y finaliza una obra clave de pavimentación e iluminación

El Municipio de Villa La Angostura, con apoyo del Gobierno Provincial avanza con la nueva licitación para completar la obra de pavimentación e iluminación del área urbana, un proyecto estratégico que había quedado paralizado durante la gestión anterior y que hoy vuelve a ponerse en marcha con decisión política y planificación responsable.

La obra cuenta con un presupuesto estimado de 5.300 millones de pesos y un plazo de ejecución de 365 días. Comprende la ejecución de 800 metros de pavimento articulado con adoquines, la construcción de cordones cuneta y la instalación de 140 postes con luminarias LED, lo que permitirá completar integralmente la infraestructura proyectada originalmente.

Esta licitación representa la continuidad de un proyecto con financiamiento internacional, que alcanzó aproximadamente un 60% de avance hasta el año 2023. Durante 2024, el contrato original fue rescindido y las actuaciones, junto con el estado de avance, fueron transferidas al Municipio de Villa La Angostura.

A partir de esa situación, la Provincia junto con el Ejecutivo municipal asumió la responsabilidad de ordenar el proceso administrativo, garantizar la continuidad legal de la obra y generar las condiciones para su finalización definitiva.

Con esta nueva etapa se completarán los tramos pendientes de pavimentación —aproximadamente ochocientos (800) metros—, la totalidad del sistema de iluminación urbana y las obras complementarias necesarias, asegurando así la conclusión integral del proyecto.

Desde el Municipio destacaron que esta decisión no solo implica retomar una obra inconclusa, sino también recuperar planificación, previsibilidad y confianza en la gestión pública, priorizando inversiones estructurales que mejoran la calidad de vida de los vecinos y fortalecen el desarrollo urbano de la localidad.

La pavimentación y la iluminación no solo significan infraestructura: representan seguridad, ordenamiento urbano y acompañamiento al crecimiento de Villa La Angostura.

Con responsabilidad financiera y una gestión activa, el Municipio continúa avanzando en la consolidación de obras estratégicas que habían quedado pendientes, reafirmando el compromiso de finalizar lo que se empieza y proyectar una ciudad más moderna, segura y planificada.