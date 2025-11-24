La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda la prohibición de hacer fuego

La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda a toda la comunidad y a quienes visitan nuestra localidad que está terminantemente prohibido hacer fuego en zonas rurales, forestales y de interfase.
La prevención es fundamental para proteger nuestros bosques, nuestra biodiversidad y la seguridad de vecinos y visitantes.
