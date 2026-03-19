La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el Concurso de Precios N° 4, para el desarrollo del nuevo sitio web oficial de Turismo.

La Municipalidad de Villa La Angostura ha anunciado la apertura del 4° Concurso de
Precios, cuyo objetivo es rediseñar el sitio web oficial de Turismo, con el objetivo de
contar con una herramienta y moderna, que soporte las actualizaciones en materia de
desarrollo web.
De acuerdo con la normativa vigente que regula los procedimientos administrativos de la
Carta Orgánica Municipal, se informa:
● Retiro del pliego: los interesados podrán obtener los pliegos de bases y
condiciones en la Secretaría de Turismo, ubicada en Av. Arrayanes 9, hasta el día
30 de marzo de 2026 a las 12:00 horas.
● Presentación de ofertas: las ofertas se recibirán hasta las 9:00 horas del 31 de
marzo de 2026 en la Mesa de Entrada de la Municipalidad, en calle Obispo de
Nevares N° 32.
● Apertura de sobres: a las 12 hs del día 31 de marzo de 2026 en las
Instalaciones del Centro de Convenciones Arrayanes, calle Las Frutillas 10, de la
ciudad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquén. El acto de apertura se
realizará en presencia de los funcionarios designados por el Pliego de Bases y
Condiciones y los oferentes o representantes que deseen participar.
La Junta Evaluadora estará conformada por el Secretario de Hacienda o quien lo
reemplace, la Secretaria de Turismo y un concejal de cada Bloque. Cada uno de estos
miembros tendrá un voto en la definición de la adjudicación, en el caso de empate la
Secretaría peticionante tendrá el voto de desempate. Esta Junta evaluadora será
constituida por invitación del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), y copiada en el
total de las comunicaciones intercambiadas entre el/los oferentes y/o proponente/es,
siempre que estén referidas al concurso de precios.
Renovar el sitio web oficial no solo mejorará la comunicación institucional, sino que
también contribuirá a posicionar a Villa La Angostura como un destino
contemporáneo, accesible y preparado para recibir a los viajeros que hoy planifican
y reservan sus experiencias principalmente en entornos digitales.
La Municipalidad de Villa La Angostura ha anunciado la apertura del 4° Concurso de