La Municipalidad de Villa La Angostura informa monitoreo constantes de las descargas atmosféricas.

Nov 30, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que durante el desarrollo de la tormenta registrada en las últimas horas se mantuvo un monitoreo constante de las descargas atmosféricas, identificando los puntos de caída para evaluar posibles impactos en el entorno natural y urbano.

Asimismo, se continuará con una observación sostenida durante las próximas horas, dado que podrían haberse generado focos ígneos a causa de la caída de rayos, especialmente en zonas de vegetación sensible.

Se encuentran alertas y operativas las guardias de Protección Civil Municipal, Policía del Neuquén, Brigada de Incendios del SPMF —dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos—, Administración de Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura.

Ante cualquier columna de humo o situación sospechosa, se solicita a la comunidad comunicarse de inmediato a los números de emergencia:
101
100
2994 124133

Asimismo, se recuerda que se encuentra prohibida la quema en lugares no habilitados, aplicándose la normativa vigente y las sanciones que correspondan. Esta medida es indispensable para la prevención de incendios y la protección de nuestro entorno

