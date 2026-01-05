Angostura Informa

La Municipalidad de Villa La Angostura consolida su estrategia de marketing turístico y destaca un excelente inicio de temporada.

Ene 5, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa los avances y resultados del trabajo desarrollado por la empresa de marketing digital Madzen, contratada para fortalecer la promoción, visibilidad y posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional.

Villa La Angostura – Enero 2026

Durante la primera etapa del proyecto se llevó adelante un análisis integral de marketing del destino, que permitió definir una estrategia clara y profesional para la comunicación turística de Villa La Angostura.

A partir de este trabajo se desarrolló un Plan de Marketing Digital y un Plan de Implementación, con lineamientos concretos orientados a potenciar la identidad En cuanto a los resultados obtenidos, la implementación del plan de redes sociales permitió registrar un importante crecimiento en el alcance y la interacción con las audiencias, alcanzando más de 600.000 visualizaciones entre Instagram, Facebook y Tiktok, con un crecimiento significativo en visitas, interacciones y seguidores.

Estos indicadores reflejan una mayor visibilidad del destino y un creciente interés por parte de potenciales visitantes.

De manera complementaria, se avanzó en el desarrollo de una estrategia con influencers y acciones de prensa, orientadas a amplificar el alcance de la marca Villa La Angostura y posicionar al destino en mercados estratégicos, con foco en experiencias vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y el turismo activo.

Este fortalecimiento de la comunicación turística se refleja también en los resultados de la actividad turística. Durante el período de Año Nuevo, Villa La Angostura registró una ocupación aproximada del 85%, consolidando un excelente inicio de la temporada de verano y reafirmando el interés sostenido por el destino tanto a nivel nacional como internacional.

De cara a las próximas etapas, el trabajo continuará con acciones de optimización y activación, profundizando las campañas digitales, el desarrollo de contenidos audiovisuales de calidad y nuevas estrategias de promoción, con el objetivo de seguir posicionando a Villa La Angostura como uno de los destinos turísticos más destacados de la Patagonia.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se destaca la importancia de este trabajo articulado, que contribuye a profesionalizar la promoción turística, fortalecer la marca destino y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad turística local

